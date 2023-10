Le Choeur de l’Opéra de Tunis organise le jeudi 5 octobre à 19h30 au Théâtre des régions-Cité de la Culture Chedly Klibi, son premier concert d’ouverture de la saison 2023-2024.

Dédié au patrimoine musical hispanique, le concert intitulé “Cantos Alegres” (chansons joyeuses) sera dirigé par Haythem Hadhiri et Ilyes Blagui et accueillera comme soliste invitée Alya Sellami.

Se voulant un véritable hymne à la joie, le concert qui sera donné au piano pas Bassem Makni, à la guitare par Khalil Jemaa et aux percussions par Med Hatem Hamila, se présente comme un voyage sensoriel à la découverte de l’univers musical du monde hispanique dont il révèle et célèbre le riche et vaste répertoire.

De célèbres compositeurs y seront associés : le compositeur parmi les plus importants d’Espagne Manuel De Falla, le compositeur italien Rossini et le compositeur français Saint-Saëns.