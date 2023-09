Environnement 6 milliards de tonnes de sable extraites des océans chaque année, estime pour la première fois l’ONU, dans un rapport rendu public, le 5 septembre 2023. Ce chiffre témoigne d’une exploitation massive du sable dans le monde, ce qui menace les écosystèmes côtiers et la biodiversité marine, alerte l’ONU.

Le sable, les graviers et les agrégats sont les deuxièmes ressources naturelles les plus exploitées au monde après l’eau. L’utilisation de ces matériaux a triplé au cours des deux dernières décennies pour atteindre entre 40 et 50 milliards de tonnes / an, selon le même rapport.

Les sites d’extraction de sable se trouvent désormais, dans des environnements plus fragiles tels que les rivières, les côtes et les océans, qui, couplés à la demande accrue affectent gravement ces écosystèmes.

L’ONU appelle à cet effet, à l’amélioration des pratiques de durabilité dans l’extraction du sable dans les principaux secteurs d’utilisation, tels que la production de ciment, la construction et la remise en état des terres.