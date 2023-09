Le Président Directeur Général de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU), Abderraouf Salah a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation des installations techniques de la ligne ferroviaire Tunis-La Goulette – la Marsa (TGM), d’ici fin 2023.

Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi, au siège de la TRANSTU, Salah a expliqué que le coût de ce projet a été fixé à 30 millions de dinars provenant des ressources du budget de l’Etat, en préparation de la réception, fin 2026, de 18 véhicules neufs, faisant l’objet d’accords de prêt avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), d’une valeur de 90 millions d’euros.

Il a souligné que “la réhabilitation des installations techniques de la ligne ferroviaire TGM contribuera à assurer les conditions de sécurité nécessaires pour le transport, ainsi qu’à améliorer la capacité d’accueil sur cette ligne, intensifier la fréquence des déplacements et améliorer la qualité des services, en particulier après la mise en exploitation de 18 nouveaux trains”.

Salah a souligné que le projet comprend un certain nombre de composants, à savoir la reconstruction de deux ponts et la consolidation de cinq ponts, faisant savoir que les travaux ne nécessitent pas l’arrêt du trafic sur la voie ferrée et que la seule partie qui ne restera pas en exploitation pendant la période des travaux est celle reliant “les stations “la Goulette- Casino et Kheireddine “, s’étendant sur 584 mètres.

Dans ce contexte, la ligne d’autobus n° 347, qui a été mise en exploitation le 18 septembre 2023, sera renforcée en augmentant le nombre de voyages et en adoptant des itinéraires supplémentaires aux heures de pointe.