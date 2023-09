” La Tunisie œuvre à appuyer les efforts visant à développer les ressources matérielles et humaines de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de lui permettre d’accomplir toutes ses missions “, a souligné le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et président de la Commission nationale de l’énergie atomique, Moncef Boukthir.

Dans son discours prononcé lors des travaux de la 67ème session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, qui s’est tenue à Vienne, en Autriche, du 25 au 29 septembre en cours, Boukthir, a mis l’accent sur le rôle important de l’AIEA dans la promotion de l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires.

Il a, dans ce contexte, souligné l’engagement de la Tunisie à assurer une bonne gouvernance du domaine nucléaire à travers le renforcement du cadre juridique et institutionnel outre la promotion du partenariat avec l’AIEA.

Boukthir a souligné le soutien de la Tunisie à divers programmes et activités de l’AIEA visant notamment à renforcer l’usage de l’énergie atomique pour la réalisation de la paix et la prospérité dans le monde.

En marge de sa visite à Vienne, le ministre a rencontré des étudiants tunisiens et des compétences tunisiennes et a pris connaissance de leurs préoccupations.