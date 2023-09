La cheffe des opérations de la Banque Européenne de la Reconstruction et du Développement (BERD) à Tunis, Nodira Mansurova, a exprimé l’engagement de la banque à poursuivre son soutien technique et financier à la Tunisie dans cette phase pour avancer dans les réformes.

Lors d’un entretien tenu, jeudi, à la Kasbah, avec le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, la responsable a mis en valeur la coopération établie avec la Tunisie, notamment dans les domaines de l’infrastructure, du développement et de la compétitive de l’économie tunisienne.

Hachani s’est félicité, à cette occasion, les efforts déployés par la BERD pour soutenir la Tunisie essentiellement, aux niveaux économiques, financiers et techniques, dont notamment, l’économie verte, l’énergie, l’environnement et de l’insertion économique et sociale des femmes, des jeunes et des catégories démunies.

Selon le rapport sur les perspectives économiques régionales, publié récemment par la BERD, la croissance économique de la Tunisie pourrait atteindre, en 2024, les 2,5% grâce à la vigueur du secteur du tourisme, aux ventes de phosphates et à un accord avec le FMI.

Toutefois, la BERD a estimé que le taux de croissance national se limiterait à 1,9% en 2023, en baisse par rapport à la modeste reprise postpandémique de 2,4% en 2022, et ce, en raison de conditions extérieures défavorables, d’une inflation élevée et de troubles sociaux qui pèsent sur les perspectives économiques.