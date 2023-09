Un hommage sera rendu, le samedi 7 octobre prochain, au siège de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), à la mémoire de la journaliste et écrivaine Jalila Hafsia récemment décédée à l’âge de 96 ans.

Cet hommage posthume qui aura lieu à 10h à la salle des conférences Tahar Haddad, sera organisé à l’initiative de la BNT en partenariat avec le Club Tahar Haddad. Ce club culturel au coeur de la Médina de Tunis avait été dirigé par Jalila Hafsia durant plusieurs années et ce depuis sa création en 1972.

Notons aussi que la défunte avait fait don de sa collection personnelle de livres pour le compte de la BNT et au Credif (Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme).

Jalila Hafsia (17 octobre 1927- 10 août 2023) est une pionnière de l’animation culturelle qui était journaliste, écrivaine et militante féministe.

Elle a commencé son parcours professionnel dans divers espaces culturels de la Capitale dont le club Tahar Haddad et l’espace Sophonisbe à Carthage, ce qui lui avait permis, -outre son entourage familial assez proche de la classe politique-, de côtoyer les intellectuels et les hommes politiques de l’époque.

Cette grande icône du paysage médiatique et culturel, originaire de Sousse, a notamment collaboré avec le quotidien francophone La Presse. Elle est aussi auteure des livres “Cendres à l’aube” (1975, réédité en 1978), Visage et rencontres (1981), “Soudain la vie”, (nouvelles parues en 1992), La Plume en liberté (Essai) en 1983 et Instants de Vie (Chroniques familières 2007-2015), lauréat du prix littéraire Zobeida Bchir des écrits féminins en français (2010).

En reconnaissance à son long parcours, Jalila Hafsia était parmi les personnalités décorées des insignes de l’ordre du mérite culturel au titre de l’année (Commandeur) lors de la célébration de la journée nationale de la Culture le 3 octobre 2019, après une interruption de 8 ans.