La récolte des agrumes pour la saison agricole 2023-2024 a été estimée à 14 mille tonnes dans le gouvernorat de Sidi Bouzid où plus de 350 hectares de terres sont cultivées, dont 90% sont situées dans la délégation de Regueb.

La filière des agrumes dans la région a connu un développement remarquable au fil des dernières années, passant de 2500 tonnes en 2017 à 14 mille tonnes en 2023, pour un produit destiné principalement à la consommation interne.

A l’origine de cet essor, l’usage des technologies modernes et des méthodes d’irrigation contrôlées, ainsi que la disponibilité d’un climat tempéré, un sol de bonne qualité et des ressources hydrauliques appropriées, contribuant par conséquent à l’augmentation du nombre d’investisseurs dans la région.

Par ailleurs, selon le témoignage d’un certain nombre d’agriculteurs de la région, le secteur se heurte à certaines lacunes, liées notamment au manque de main d’œuvre spécialisée et à une mauvaise maitrise des techniques agricoles.

Ils ont dans ce sens souligné l’importance d’œuvrer à promouvoir le produit des agrumes en termes de qualité et de quantité, en s’organisant dans le cadre de groupements de développement, en établissant des plates-formes d’exportation conformes aux normes internationales et en accordant plus d’intérêt aux plants.