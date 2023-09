Un mémorandum d’entente a été signé jeudi entre l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) et l’Agence italienne nationale de la cybersécurité, visant le renforcement et la mise en place de liens de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la cybersécurité, ainsi que dans les services de confiance numérique.

L’objectif étant également le renforcement de l’échange des expériences et des expertises entre les deux institutions et le développement des compétences spécialisées dans le domaine de la cybersécurité.

Ce mémorandum intervient à la suite d’un accord entre les deux parties sur la coopération, dans le domaine numérique, pour mieux coordonner les efforts internationaux dans plusieurs domaines.

Ces domaines concernent la sécurité de l’information, la protection du cyberespace, la garantie de la souveraineté numérique, l’augmentation de la rapidité de réponse et l’accroissement du niveau de vigilance pour garantir une détection précoce des cyber-risques et y faire face de manière efficace et efficiente.

Ce mémorandum d’entente a été signé entre le Directeur général de l’Agence Nationale de la cybersécurité (ANCS), Yassine Jemaiel et le Directeur générale de l’Agence italienne nationale de la cybersécurité, Bruno Fratassi .

Le ministre des Technologies de la communication des technologies, Nizar ben Neji, a mis en exergue l’importance de ce mémorandum qui contribuera au développement de la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de la cybersécurité et la sécurité informatique, à travers la mise en place de mécanismes de coopération en commun, l’échange d’expériences, la formation des compétences dans ce domaine, soulignant la poursuite des efforts du ministère pour renforcer la protection du cyberespace national, l’appui de la confiance numérique et la protection de l’infrastructure vitale.

Il a relevé dans ce contexte que le ministère compte sur les efforts de l’Agence technique des télécommunications, l’ANCS et l’Agence nationale de certification électronique (ANCE) pour réaliser ces objectifs.

Il a rappelé que le ministère œuvre à renforcer le système juridique et législative du domaine de la cyber sécurité, notamment après la promulgation du décret n° 17 visant à organiser le domaine de la cyber sécurité et la fixation des missions de l’ANCS et des moyens disponibles pour assurer la sécurité du cyberespace national, selon ses missions, dont le renforcement de la souveraineté numérique, en étant une partie de la stratégie nationale numérique.