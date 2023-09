Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Slaheddine Selmi a indiqué que la décision d’un nouveau découpage territorial de la Tunisie en cinq districts ne peut servir le pays qu’à travers un dialogue ouvert entre toutes les composantes politiques et la société civile.

Présidant jeudi la réunion des bureaux exécutifs des sections des fédérations du secteur public tenue au siège de l’union régionale du travail à Sfax, il a indiqué dans une déclaration aux médias, que la décision présidentielle portant sur le découpage territorial de la Tunisie en cinq districts, dans le cadre des préparatifs des élections des conseils locaux, qui seront organisées le 24 décembre prochain, ne peut servir le pays qu’à travers un dialogue ouvert entre toutes les composantes politiques et la société civile.

Selmi a précisé que l’absence de dialogue et de communication entre le pouvoir exécutif et l’organisation syndicale “ne sert ni la centrale syndicale ni le pays”, appelant le pouvoir exécutif à réviser sa politique en matière de dialogue social et à entamer un dialogue sérieux et responsable entre toutes les parties étant donné que l’UGTT est la première force syndicale en Tunisie ayant contribué à l’édification de l’état moderne après l’indépendance et jusqu’à nos jours.

La réunion des bureaux exécutifs des sections des fédérations du secteur public a été consacrée à l’étude de la situation syndicale, politique et sociale de l’union régionale du travail à Sfax et au sein de l’UGTT en général, aux revendications sectorielles et aux accords et procès-verbaux qui n’ont pas été mis en oeuvre.