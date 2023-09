Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK Bank) ont été convoqués à se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le lundi 16 octobre 2023 à l’effet de délibérer sur l’augmentation du capital social en numéraire par l’émission d’actions nouvelles, ainsi que les conditions et modalités de l’augmentation.

Dans le même temps et le même jour, deux Assemblées Générales ordinaires (AGO), ont été convoqués afin d’approuver les rapports d’activités et les états financiers sociaux et consolidés des exercices clos au 31 décembre 2021 et 2022.