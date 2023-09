Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri, a souligné l’importance de l’investissement triangulaire entre l’Europe, la Tunisie et l’Afrique, passant en revue les mécanismes à même de hisser la Tunisie au rang de portail pour l’Europe et le marché africain.

Intervenant, jeudi, lors d’une table ronde sur l’investissement triangulaire entre l’Europe, la Tunisie, et l’Afrique, Jaziri a mis l’accent, lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, des représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), et plusieurs entreprises tunisiennes ayant des investissements en Europe, l’importance de concrétiser le concept de la pérennité économique.

Il s’agit, également, de créer des opportunités d’investissement, de renforcer des transactions commerciales en s’appuyant sur un axe triangulaire qui garantit au pays le rôle actif et durable de l’investissement économique, européen et africain.

Jaziri a relevé que l’Europe demeure le premier partenaire de la Tunisie dans le domaine du commerce, en plus de la présence de plusieurs sociétés européennes en Tunisie.

A cet égard, il a mis en exergue la nécessite d’une action continue pour garantir la stabilité des sociétés européennes installées en Tunisie, et leurs accès au continent africain avec les sociétés tunisiennes.

Il a souligné dans ce contexte, l’importance de l’adhésion de la Tunisie à l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour inciter les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Afrique, ce qui offre une opportunité aux sociétés européennes résidentes en Tunisie de bénéficier de ces avantages, notamment dans le cadre d’un partenariat avec le marché tunisien, en vue de permettre un accès aux marchés africains.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE en Tunisie Marcus Cornaro, a souligné l’importance de construire une vision claire pour soutenir l’investissement triangulaire entre la Tunisie, l’UE et l’Afrique.

Il a rappelé l’appui accordé par l’UE à toute coopération régionale et continentale, d’autant plus que la Tunisie a adhéré aux accords du le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et du ZLECAF, d’où la nécessité de l’extension du marché commun tuniso-afro-européen.

Il a indiqué que l’UE a fortement soutenu les échanges commerciaux et la coopération interrégionale et continentale tant dans l’espace maghrébin que sur le continent africain, saluant le dynamisme de la diplomatie économique Tunisienne, en partenariat avec les secteurs public et privé, ainsi que ses perspectives prometteuses d’exploiter les opportunités d’investissement sur les marchés en commun.

La table ronde a été organisée en marge de la 6ème édition de la conférence internationale ” financing investment and trade in Africa (FITA 2023) ” qui se tient du 20 au 21 septembre 2023, placée sous le thème ” L’Afrique face à la crise mondiale et le rôle du secteur privé pour une transformation économique durable et inclusive”.