Le Pôle Technologique d’el Ghazela a accueilli aujourd’hui une étape importante dans le processus de la transformation technologique de la Tunisie, au cours de laquelle Tunisie Telecom a annoncé qu’il est le premier opérateur à migrer vers le protocole IPv6 en Tunisie.

L’événement, organisé sous le haut patronage de M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication, en présence du Président-Directeur Général de Tunisie Telecom M. Lassâad Ben Dhiab, d’invités du monde de la technologie, de journalistes, et d’étudiants.

Lors de son intervention, M. Nizar Ben Néji a exprimé ses remerciements à Tunisie Telecom le premier opérateur ayant migré vers l’IPV6, ce qui favorisera davantage la transformation numérique en Tunisie.

Le ministre a souligné qu’avec la croissance exponentielle des objets connectés et la multitude des cas d’usage du numérique nous investissons dans le passage vers IPv6 qui offre un espace d’adressage immense ouvrant la voie à de nouveaux horizons, et à un monde d’innovations et de possibilités que nous ne pouvions imaginer auparavant.

Le ministre a poursuivi ce passage est bien plus qu’une simple mise à jour technologique ; c’est une transition essentielle pour l’avenir du secteur des TICs qui contribuera à apporter plus de flexibilité, de performance et de sécurité et de protection des données des utilisateurs, ce qui renforce la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs dans notre économie numérique.

Avec fierté, M. Lassâad Ben Dhiab a souligné le rôle efficace joué par Tunisie Telecom pour contribuer à la réussite du lancement officiel de la migration vers l’IPv6 en Tunisie, annonçant que 400.000 clients utilisent déjà ce protocole à travers le réseau mobile de Tunis Telecom. Le PDG de Tunisie Telecom a poursuivi : « Alors que nous enregistrons ce succès avec un immense plaisir, nous invitons notre clientèle à surfer en IPv6 pour explorer les nouvelles opportunités qu’offre le monde des télécommunications et construire un avenir numérique meilleur pour notre pays et pour les générations futures. ”

En marge de l’événement, Tunisie Telecom a organisé un challenge au profit des étudiants qui ont participé massivement à cette journée très spéciale.