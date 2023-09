Le ministère de la Jeunesse et des Sports a été choisi pour recevoir le Prix du Groupe des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies chroniques non transmissibles pour l’année 2023.

Le ministère précise que ce prix a été accordé lors d’une réunion consacrée à la prévention des maladies non transmissibles tenue à New York, en marge des travaux de la 78e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en reconnaissance des efforts nationaux déployés en collaboration avec les structures et organisations locales et internationales chargées de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles à travers le sport et la numérisation.

Le ministère s’est vu attribuer ce prix pour son adhésion aux efforts mondiaux visant à atteindre l’objectif de “bonne santé et bien-être”, qui constitue l’un des 17 objectifs fixés par l’Organisation des Nations Unies pour le développement durable, à travers la mise en œuvre d’une stratégie basée sur les activités sportives comme moyen efficace de lutter contre les maladies chroniques non transmissibles et de préserver la santé communautaire en fonction des besoins de la santé publique.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, a affirmé, lors d’une réunion tenue par visio-conférence, que le gouvernement tunisien est déterminé à aller de l’avant pour atteindre les objectifs tracés dans le cadre de la stratégie nationale de préservation de la santé communautaire.