L’ouvrage “Splendeurs de Dougga” est actuellement disponible aux points de vente de l’Agence de la mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, informe l’AMVPPC.

A la lumière de nombreux textes épigraphiques et de vestiges monumentaux denses, cet ouvrage publié par l’AMVPPC retrace l’histoire de Dougga telle qu’elle peut être restituée au terme d’un siècle et demi d’études et de recherches archéologiques.

Ville dite d’une belle grandeur à la fin du IVe siècle avant J.-C., peut-être première capitale du roi numide Massinissa, la victoire de César la fit entrer dans le domaine de Rome qui y installa des colons italiens.

Ses monuments publics et privés, cultuels, honorifiques et funéraires illustrent avant tout les siècles de l’Antiquité, même si l’on a pour des époques plus tardives des témoignages marquants, comme la mosquée Sidi Sahbi.

A quelque cent kilomètres au Sud-Ouest de Carthage, Dougga constitue l’un des exemples les plus emblématiques de l’adaptation au modèle urbanistique romain d’une cité de fondation numide et fortement punicisée.

L’excellent état de conservation du site où se dressent plusieurs monuments prestigieux tels que le mausolée libyco-punique, le capitole et le théâtre, une collection de textes épigraphiques qui est une des plus riches du monde romain, expliquent l’attrait que Dougga a exercé de longue date et son inscription en 1997 sur la liste du Patrimoine Mondial Culturel de l’UNESCO. C’est un musée à ciel ouvert et une terre d’écriture que ce livre entend faire découvrir.