C’est en présence de Monsieur Lassâad Ben Dhiab, Président Directeur Général de Tunisie Telecom, et de M. Lotfi Maktouf Président de la Fondation Almadanya, et d’un parterre de journalistes que s’est tenue aujourd’hui 18 Septembre 2023, la signature du contrat renouvelant la collaboration entre Tunisie Telecom et cette association.

Ce contrat de partenariat entre l’association Almadanya et Tunisie Telecom s’inscrit dans une grande continuité puisque leur collaboration a été renouvelée pour la 10ème année consécutive et ce pour une nouvelle période de 3 années.

En effet, comme a tenu à le préciser le PDG de Tunisie Telecom Monsieur Lassâad Ben Dhiab dans son discours « la continuité est le facteur clé qui illustre notre engagement en faveur de l’inclusion et l’éducation dans notre pays. C’est en accompagnant quotidiennement les élèves des régions mal desservies par le transport scolaire avec le projet Fatma, durant l’ensemble de leur cursus scolaire, que nous avons pu faire une différence significative dans la lutte contre l’abandon scolaire et qui est passé de 45% à 0,05% en 4 ans ».

Toujours dans le domaine du transport scolaire et à l’occasion de la Foire du Livre de Tunis, que Tunisie Telecom a accompagné Almadanya en prenant en charge grande partie du transport de 3000 élèves en provenance des régions rurales défavorisées vers la foire du Livre. Cette initiative a permis à ces élèves la découverte de cet univers, de les réconcilier avec la lecture tout en leur donnant la possibilité d’acquérir les livres de leur choix au moyen d’un système simple et ingénieux de bons d’achat. Une sortie scolaire qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Plus récemment et depuis trois années, à l’occasion de la rentrée scolaire,3000 cartables remplis de fournitures scolaires ont été distribués par Tunisie Telecom au profit d’élèves démunis.

Par ailleurs, la collaboration entre Tunisie Telecom et Almadanya s’est étendu aux réseaux de centres culturels établis et gérés par la Fondation Almadanya. C’est ainsi que Tunisie Telecom a également équipé le centre Dar Almadanya du Kefen son, lumière et scénographie. Cela a contribué au succès et à l’efficacité de la mission culturelle du centre.

Les enfants y trouvent une offre culturelle de grande qualité qui complète l’instruction scolaire par une dimension culturelle plus globale et diversifiée.

Pour sa part, Monsieur Lotfi Maktouf Président d’Almadanya a réitéré ses remerciements à Tunisie Telecom « pour son engagement concret en faveur de l’éducation au-delà des déclarations et des discours ». Monsieur Maktouf a également déclaré que « Tunisie Telecom, entreprise d’envergure nationale, offre l’exemple qu’un leader en son secteur, peut également inspirer par son engagement RSE, imbude valeurs patriotiques de persévérance, d’entraide, et d’intégrité. »

L’accompagnement et la complémentarité des actions en faveur de l’enseignement de qualité pour tous sont en effet au cœur de la stratégie RSE de l’entreprise nationale.