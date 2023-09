Le programme panafricain Investing in Innovation (i3) a annoncé sa deuxième cohorte de 29 startups africaines évoluant dans la distribution des produits de soins de santé. Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates et soutenu par des partenaires tels que Cencora, Merck Sharp & Dohme (MSD), Microsoft, et Chemonics, ce programme vise à soutenir les startups en phase de démarrage et de croissance en leur offrant une subvention de 50 000 dollars et un soutien en matière de préparation à l’investissement.

Les startups sélectionnées opèrent dans 21 pays africains et proposent des solutions numériques pour la distribution des produits de soins de santé. Elles développent des pharmacies en ligne, des services de télémédecine, des systèmes de gestion des stocks, des analyses de données de la chaîne d’approvisionnement, et bien plus encore. Il est à noter que 38% de ces entreprises sont dirigées par des femmes, et 17% sont actives dans l’Afrique francophone.

Ces startups auront l’opportunité de participer à l’événement annuel “Accès au Marché” du programme i3, prévu les 14 et 15 novembre à Nairobi. Cet événement favorise les partenariats entre l’industrie, les gouvernements, les donateurs et les grandes agences multilatérales, avec pour objectif de soutenir le développement des startups à travers des contrats, des projets pilotes, et des investissements mutuellement bénéfiques.

La première cohorte de 31 entreprises soutenues par le programme i3 a déjà conclu 24 contrats, projets pilotes et partenariats stratégiques, démontrant ainsi le potentiel de ce programme pour stimuler l’innovation en matière de soins de santé en Afrique.