Les férus de musique classique auront rendez-vous le 23 septembre 2023 à 20H00 avec un concert “Beethoven sous les étoiles”, qui sera assuré par une dizaine de jeunes musiciens tunisiens au piano, violon et au violoncelle.

Organisé par le Goethe-Institut en partenariat avec l’association “Les Solistes”, en hommage au compositeur allemand Beethoven, le concert d’une durée de 55 minutes, sera marqué par une reprise d’une sélection de compositions de Beethoven pour ne citer que Trio 1er mouvement en do mineur, Sonata ” Pathétique ” en do mineur op 13 (1er mouvement), Claire de Lune 1er mouvement Moonlight Sonata 1er movement, Ode à la joie, piano et 4 voix de choristes : Amina Baklouti, Maram Oueslati, Rayen Kouraichi et Bilel Neji.