Le World Power-to-X Summit, un événement majeur dans le domaine de l’énergie renouvelable axé sur la production d’hydrogène vert et ses applications, est de retour pour sa troisième édition qui se déroulera du 19 au 20 septembre 2023 à Marrakech.

Cette édition est organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec le soutien du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable du Royaume du Maroc, et est mise en place par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), le Cluster GreenH2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim Oued Noun et Industrie du Maroc Magazine.

Le World Power-to-X Summit joue un rôle essentiel en facilitant le dialogue tant régional qu’international sur les opportunités et les défis liés à l’hydrogène vert et à ses applications, dans un contexte mondial marqué par des crises énergétiques et des réorganisations géopolitiques. Au niveau national, cette édition revêt une importance particulière grâce à l’initiative “Offre Maroc” initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire du Maroc un leader régional et un hub africain dans le domaine de l’hydrogène.

Cette année, l’événement prévoit de réunir 1000 participants, 170 experts intervenants, 35 sessions et 5 side events, offrant un programme complet couvrant tous les aspects de la chaîne de valeur du power-to-x, de la production à l’utilisation, en passant par la conversion, le stockage, et la distribution, ainsi que les aspects réglementaires, financiers et liés à l’infrastructure. L’exposition sera également mise en avant pour présenter les dernières innovations et solutions dans le domaine de l’énergie verte.

En dépit du récent tremblement de terre tragique qui a frappé le Maroc, les organisateurs ont décidé de maintenir l’événement, exprimant leurs condoléances aux victimes et leur solidarité envers ceux touchés par la catastrophe. Ils considèrent que cet événement peut contribuer à soutenir les efforts de relance et de reconstruction, tout en soulignant le rôle des solutions Power-To-X pour un avenir durable et en témoignant de la solidarité en ces temps difficiles.