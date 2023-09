Une fois n’est pas coutume, le journal de 20 heures du vendredi 15 septembre 2023 de la chaine de télévision publique El Watania 1, a mis à profit l’évènement de la rentrée scolaire, pour gratifier ses spectateurs d’un bon reportage sur l’exploit d’un directeur d’école primaire à Siliana. Il s’agit de Fethi Bergaoui, directeur de l’école Zouagha. Assisté par le gardien de l’école et de l’ONG Assanabel, cet éducateur exceptionnel a passé ses vacances à entretenir l’école et à la relooker en prévision de la rentrée.

Fort d’un savoir-faire précieux acquis en matière de maçonnerie et de matériaux de construction mis à sa disposition par l’Association Assanabel, Cet éducateur d’exception a clôturé, de ses propres mains -bien de ses propres mains- l’école sur une distance de 17 mètres.

Avec l’aide du gardien, il a aussi macadamisé la cour et ses allées, taillé les arbres, peint les murs et remis à neuf le réseau d’électricité.

Au regard des images diffusées par El Watnia 1, le résultat est magnifique. Les spectateurs ont été invités à apprécier une belle école primaire digne de ce nom, une belle école primaire conforme aux normes de propreté et d’esthétique.

Quand l’administration s’approprie l’événement

La seule fausse note dans ce reportage est à l’actif du journaliste qui a été chargé de couvrir l’évènement. Ce dernier a donné à peine une ou deux minutes à l’auteur de cet exploit, en l’occurrence Fethi Bergaoui. Par de là, le descriptif des travaux, ce dernier aurait pu inspirer positivement, plus d’un tunisien, en évoquant la volonté et la motivation profonde qui l’ont animé pour accomplir cet exploit.

Est-il besoin de rappeler que cette prouesse a été accomplie au moment où ses collègues ont passé leurs vacances à aiguiser les couteaux pour leurs batailles de la prochaine saison scolaire.

Le journaliste a cru bon de donner plus de temps à la Direction régionale de l’enseignement de Siliana chargé de la vie scolaire. Ce dernier s’est approprié, tout de suite, l’évènement et a sauté sur l’occasion pour tenir un discours insipide dans lequel il a notamment déclaré que la direction régionale accorde beaucoup d’intérêt à ce genre d’initiative visant à entretenir les établissements scolaires et à y améliorer les conditions de scolarité.

Ce responsable a oublié que c’est à lui et à sa direction, voire à l’Etat, de s’occuper de l’entretien des établissements scolaires et à se mobiliser, au cas où les fonds manqueraient, pour fédérer les énergies régionales (privés, ONG acteurs de la société civile, scouts, bénévolat…) et de les encourager à prendre en charge l’entretien des établissements scolaires.

Pour revenir à l’éducateur, Fethi Bergaoui, auteur de l’exploit d’avoir entretenu avec un gardien toute une école, c’est indéniablement un héros national qui a droit à tous les honneurs.

Espérons que la magistrature suprême, compte tenu du pouvoir moral dont elle jouit aura écouté le message et saura récompenser cet éducateur militant en faveur de l’école publique républicaine.