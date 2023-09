Le coût annuel des cours particuliers, dans les différentes régions du pays, s’élève à 1,468 milliard de dinars, soit une moyenne mensuelle de 146 millions de dinars MD (pour les 10 mois d’études), c’est ce qui ressort d’une étude réalisée par le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), sur les “Dépenses sociales consacrée à l’enseignement : entre l’illusion de la gratuité et les difficultés financières des familles”.

Le rapport du forum publié la vieille de la rentrée scolaire (13 septembre), a fait savoir que le taux d’élèves qui ont recours aux cours particuliers est de l’ordre de 67% dans les écoles, 61% dans les collèges, et 80% dans les lycées.

Quant au coût mensuel moyen de ces cours, il s’élève à 94 dinars/ élève de primaire, 74 D/ collégien et 120 D/ lycéen.

Selon le Forum, la propagation du phénomène des cours particuliers ne cesse de menacer les principes du système éducatif public, d’autant plus que ces cours ne ciblent plus les élèves souffrant de difficultés d’apprentissage, mais toute la frange d’apprenants, y compris les plus talentueux.

Pour le FTDES, les cours particuliers violent le principe de l’égalité des chances, car ils privilégient les élèves issus de familles riches et aux revenus moyens au détriment des élèves issus de familles à faible revenus.

” Ce phénomène instaure, en outre, une disparité sociale à travers un mécanisme de tri basé sur les capacités financières de l’apprenant et non pas sur ses compétences et ses capacités éducatives comme l’exige la loi scolaire “, précise encore le rapport.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’étude qui a pris pour échantillon la ville de Monastir, a révélé également que le coût de la rentrée scolaire a augmenté de 48 pc durant la période 2021 et 2023 en raison de l’augmentation des frais des fournitures scolaires.