Des membres de l’Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (ASM) et des habitants de cette ville du bassin minier ont procédé dimanche, à la décoration du quartier “Houmet Lakrawa” et des piscines romaines de la vieille ville avec des pots de plantes et de fleurs dans le cadre du projet ” Les ruelles vertes de la vieille ville ” avec au programme l’installation de 150 pots.

Ce projet est mené depuis la fin de l’année 2022, par ‘Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (ASM) et financé par l’Ambassade de France en Tunisie (à hauteur de 75 mille dinars).

Selon le président de l’association, Hatem Zitouni, l’ASM a déposé, jusqu’à présent, 70 pots contenant des plantes, notamment du jasmin, ajoutant que cette action est menée, dans le cadre d’une approche participative, soulignant l’importance de rôle des habitants dans l’entretien de ces plantes (arrosage…).

En effet, le projet possède à la fois une dimension environnementale et esthétique, puisqu’il vise, essentiellement, l’aménagement des ruelles de la vieille ville et de ses monuments.

Il convient de rappeler que l’ASM avait en outre lancé des travaux de revêtement du sol de la place de la Grande Mosquée de la vieille ville, ” Mosquée Sidi Sahib El Waqt “, en coopération avec la Commune de Gafsa et l’Institut National du Patrimoine, outre le lancement de plusieurs campagnes de nettoyage de palmiers du centre-ville de Gafsa, et ce, dans le cadre du même projet ” Les ruelles vertes de la vieille ville “.

La prochaine étape consistera à installer des panneaux de présentation pour les principaux sites et monuments archéologiques et culturels de la ville, dont la citadelle byzantine, les bassins romains et ce dans l’objectif de faire connaître ces sites et valoriser le patrimoine de la région sur une plus grande échelle.

Le projet “les ruelles vertes de la médina de Gafsa”, s’étale sur une période de deux ans (octobre 2022-janvier 2024).

L’ASM-Gafsa a été fondée en juillet 1988, en vue de mettre en valeur la ville, la médina et l’oasis historique de Gafsa grâce à des actions de développement social, économique, culturel et environnemental de la ville.