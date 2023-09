Le rapport annuel des réformes de la protection sociale dans la région arabe publié par la commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) a souligné que la Tunisie s’emploie à renforcer ses relations économiques à travers la réforme de son système de sécurité sociale.

Ce rapport, qui a été publié en juillet 2023 a évoqué la convention de sécurité sociale conclue entre la Tunisie et la Suisse, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2022, après avoir passé en revue les nombreuses réformes ayant un impact économique dans les domaines de sécurité sociale et de protection sociale.

Selon le même rapport, la Tunisie a signé une convention similaire avec la Serbie, le 28 mars 2023 et avec le Canada le 18 novembre 2022.

A cet égard, la commission économique et sociale des nations unies pour l’Asie occidentale a salué, dans son rapport, les progrès enregistrés par le programme de protection sociale “Amen” au niveau de la numérisation et les efforts déployés par le gouvernement pour l’actualisation du registre social, qui regroupe plus de 1 million de familles inscrites.

Le rapport de l’ESCWA a également souligné que la réforme du régime de retraite a établi la possibilité pour les fonctionnaires de partir volontairement à la retraite à partir de l’âge de 57 ans, outre l’annulation des pénalités pour les travailleurs assurés sous le régime de la caisse nationale de sécurité sociale.

Il a également passé en revue les réalisations accomplies en Tunisie dans le domaine socio-économique et de la protection sociale, précisant que l’autorité de tutelle a décidé fin 2022 d’augmenter les pensions de retraite pour certains salariés du secteur privé après la révision du SMIG en octobre 2022.

A noter que le système de protection sociale en Tunisie est étroitement lié au climat des affaires et aux activités des entreprises et accorde une importance majeure à l’amélioration des conditions sociales et économiques des salariés et des retraités.

La Tunisie est l’un des rares pays dans la région arabe à avoir instauré le système de protection socio-économique au profit des citoyens depuis son indépendance.