La sixième édition du Forum de la Mer se tiendra, le 22 septembre courant à Bizerte, sous le thème ” Océan et Méditerranée : à l’ère de l’ébullition ? “. Une quarantaine d’experts, membres du think tank de prospective ” Océan 2050 ” (premier think-tank prospectif dédié aux questions maritimes), analyseront, à cette occasion, le phénomène de l’ébullition climatique. Ils documenteront les conséquences dévastatrices de ce fléau (ébullition climatique) sur les écosystèmes marins et les populations côtières.

La rencontre constituera une occasion de dialoguer et d’échange entre les deux rives de la Méditerranée : Bizerte sur la rive sud et Marseille sur la rive nord. Plusieurs thèmes seront abordés dont ” L’Océan 2050 tel que nous le voulons ” et ” La Méditerranée : une Mer en ébullition ? “.

Par ailleurs, le groupe ” OCEAN 2050 ” présentera, dans le cadre du Forum, la ” Déclaration de Bizerte ” ; une feuille de route emblématique illustrant l’engagement continu du Forum à promouvoir des solutions innovantes et à contribuer aux enjeux océaniques à l’échelle mondiale.

Il importe de noter que, pour la 2ème année consécutive, le Forum Mondial de La Mer – Bizerte se maintient dans son format de réunion de travail à huis clos et hybride jusqu’à la séance de clôture. Cette séance sera marquée par la lecture des recommandations résultantes du Think Tank de prospective “Océan 2050”.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres avait déclaré en juillet 2023 que “l’ère du réchauffement climatique est terminée, celle de l’ébullition climatique est arrivée”, expliquant que l’air pourrait devenir irrespirable et la chaleur insoutenable si rien n’est fait pour enrayer la mécanique.