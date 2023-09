Un appel à candidature pour appuyer 20 projets de la filière des dattes communes et à haute performance économique, environnementale et sociale dans le gouvernorat de Kébili a été lancé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). Il sera clôturé le 9 octobre 2023.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ” Opportunités pour les jeunes en Afrique (OYA) : Accélérer la création d’emplois dans l’agriculture et l’agrobusiness en Tunisie “, mené grâce à un partenariat entre l’APIA, la FAO et l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT).

Son objectif est d’appuyer des jeunes agri-entrepreneurs afin de stimuler et pérenniser leurs projets d’investissement responsable dans une filière à haut impact et générant une triple performance (Planète, Personnes et Profit).

Ainsi, le projet s’attèle à renforcer la compétitivité de ces jeunes agri-entrepreneurs afin de pouvoir pénétrer le marché local et le marché international, à améliorer l’attractivité des filières agro-alimentaires qui se caractérisent par un haut potentiel d’investissement et de création d’emploi, et à promouvoir une transformation économique inclusive en appuyant des projets d’investissement responsable, qui contribuent au développement territorial de la région de Kébili.

Le partenariat entre l’APIA, la FAO et l’INRAT a donné naissance à de multiples initiatives dont le Pôle Agri-accélérateur de Béja qui a accompagné 40 jeunes entrepreneurs ayant des projets d’investissement responsable promouvant un développement territorial et inclusif.