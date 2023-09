En partenariat avec l’UNESCO, l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), annonce le lancement de deux compétitions destinées aux étudiants universitaires, CreaX (création d’expérience) et Hackathon.

L’organisation de ces deux compétitions s’inscrit dans le cadre du projet ” Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, I’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information ” mis en œuvre par L’UNESCO avec l’appui financier des Pays Bas, et en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH).

Selon l’appel à participation publié sur la page officielle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les compétitions visent à la promotion de la citoyenneté mondiale qui est une réponse aux défis planétaires : climatique, sociale, environnementale, éthique, égalité, justice, etc. Et vise à transformer les apprenants en citoyens du monde responsables.

L’éducation à la citoyenneté mondiale se base sur les valeurs de la justice sociale et sur l’idée directrice du développement durable.

(CréaX) s’adresse aux étudiants universitaires passionnés par les jeux vidéo, l’animation et la création de contenus innovants qui traitent des thématiques prioritaires de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en l’occurrence : Le vivre-ensemble et le respect de la diversité (inégalités disparités économiques, conflits, discriminations, stéréotypes, droits des minorités et des personnes vulnérables, etc.), les responsabilités environnementales et la promotion des valeurs de la tolérance et de la paix.

L’appel à participation est ouvert en ligne du 08 au 27 septembre en cours.

Les candidats sont appelés à remplir une fiche de participation en ligne disponible à l’adresse : https://docs.google.com/forms/d/1UjA8LBND7fyL-Qv3NuMoUDqEy3zK2-cL2y7edTNZ_0A/prefill

A noter que les droits d’accès à l’appel à candidature pour ce challenge sont gratuits.

Ceux qui souhaitent y participer doivent être des étudiants inscrits dans un établissement universitaire tunisien, toutes disciplines confondues.

Les résultats seront publiés sur les sites de l’ANPR et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le 06 octobre prochain.