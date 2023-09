Une étude récente réalisée par Kaspersky et Arlington Research en Tunisie met en évidence la croissance de la digitalisation des petites et moyennes entreprises (PME) dans le pays. Cependant, malgré cette tendance, seules 20% des PME interrogées estiment être exposées au risque cyber. Cette perception diverge de la réalité, car en 2023, 340 types de fichiers malveillants ciblant les PME ont été détectés par les outils Kaspersky, affectant 342 employés uniques et se répandant 2 362 fois.

Bien que la menace cyber soit en augmentation, les PME tunisiennes semblent manquer de connaissances sur les risques et les conséquences liées à la cybersécurité. De plus, la confiance envers les solutions antivirus grand public, jugées insuffisantes pour une protection adéquate, crée un décalage entre la perception de sécurité des PME et leur préparation réelle en matière de cybersécurité.

Il est crucial que les PME en Tunisie prennent davantage de mesures pour anticiper les risques cyber et adoptent des stratégies de cybersécurité plus robustes. Cette situation souligne l’importance de la sensibilisation et de l’investissement dans des solutions de cybersécurité pour protéger ces entreprises, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie du pays.