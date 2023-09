Flat6Labs, en partenariat avec SPARK, cherche à capitaliser sur son expertise sur les marchés émergents en mettant en œuvre une initiative visant à améliorer l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Cette nouvelle initiative appelée, Build Up Tunisia, s’inscrit dans le cadre du programme « De l’innovation à la création – From Innovation to Creation » et est financée par l’Union européenne.

En effet, elle vise à soutenir et accompagner 8 structures d’appui à l’innovation (ISO), à travers un programme conçu spécifiquement pour un renforcement de capacités, avec des ateliers de formation animés par de nombreux experts dans ce domaine. Le programme sera un mélange de formations et d’ateliers de travail en groupe, ainsi que des sessions individuelles pour chaque équipe, en ligne et en présentiel afin de les pousser à mettre en place leur propre programme d’accompagnement.

En deuxième lieu et en partenariat avec les 8 structures sélectionnées, l’initiative vise également à soutenir entre 36 à 40 nouveaux projets ou startups en fournissant divers services de soutien et d’accompagnement par l’intermédiaire. En effet, les sessions de formation viseront à fournir aux entrepreneurs du contenu interactif axé sur l’aspect commercial de l’expansion d’une entreprise fourni par des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise ayant réussi dans l’écosystème entrepreneurial et commercial, local et régional ainsi que des mentors et experts nationaux et internationaux. Ce programme de formation intensive pour les entrepreneurs répond à plusieurs objectifs, notamment le renforcement des compétences en matière de planification et de gestion d’entreprise ; la planification de la mise à l’échelle et de l’internationalisation ainsi que l’accès aux investisseurs et préparation à l’investissement.

Nous, en tant que SPARK, sommes ravis d’annoncer le lancement d’un partenariat avec Flat6Labs en Tunisie. Dans le cadre de notre programme « De l’innovation à la création » financé par l’Union européenne, nous souhaitons améliorer l’écosystème des startups en Tunisie grâce à des initiatives conjointes avec des partenaires locaux solides, dont Flat6Labs. Notre objectif est d’encourager l’innovation et la croissance des startups, en particulier dans les secteurs numérique et vert. » a déclaré, Jeltsje de Blauw, Directrice régionale adjointe du programme at Stichting SPARK.

De son côté, Mme Faten Aissi, Directrice adjointe à Flat6Labs Tunisie a affirmé que « Nous sommes ravis de collaborer avec SPARK pour mettre en œuvre ce programme novateur. À travers cette collaboration, nous souhaitons renforcer l’écosystème des startups en offrant un soutien stratégique aux structures d’accompagnement qui jouent un rôle crucial dans la croissance et la réussite des startups. Ce programme de renforcement de capacités s’inscrit dans la vision de Flat6Labs et de SPARK de promouvoir l’entrepreneuriat, de stimuler l’innovation et de favoriser la prospérité économique. Il renforce également notre engagement envers le développement durable en contribuant à l’émergence de startups à fort potentiel et en facilitant leur contribution à l’économie locale et mondiale. Nous croyons fermement que cet investissement dans le renforcement des capacités aura un impact positif à long terme sur l’innovation et la création d’emplois. »

L’appel à candidature pour Build Up Tunisia est actuellement lancé en ligne sur les différents réseaux sociaux de Flat6Labs Tunisia. Pour toutes les structures d’appui à l’innovation souhaitant bénéficier de cette opportunité, il suffit de postuler avant le 17 septembre 2023 à travers le lien suivant: https://rb.gy/ooqlt

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

SPARK est une organisation internationale non-gouvernementale présente dans 14 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. SPARK fournit des opportunités aux jeunes individus, femmes et réfugiés en particulier, de travailler et développer leurs entreprises au sein de leur communauté fragile

L’Union européenne (UE) est une union politico-économique visant contribuer à la paix et à la sécurité, ainsi qu’au développement durable de la planète ; contribuer à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme.