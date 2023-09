La Tunisie participe à la 7e Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) qui se déroule du 12 au 15 septembre 2023, à Busan, en République de Corée sur le thème ” Embrasser un avenir durable : transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique”.

La délégation tunisienne est conduite par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, gouverneur de la Tunisie à la Banque africaine de développement.

Des ministres africains des finances et les administrateurs de la Banque africaine de développement représentant les pays membres africains, les ambassadeurs africains, les dirigeants d’institutions panafricaines et diverses organisations non gouvernementales participeront à la conférence organisée par le Groupe de la Banque africaine de développement, le ministère de l’Economie et des Finances de la République de Corée et Korea Eximbank.

Des responsables du secteur privé africains et de la Corée sont également attendus.

Les échanges porteront sur les transitions énergétiques à faible émission de carbone et la sécurité alimentaire en Afrique, ainsi que les liens possibles avec la Corée dans ces deux domaines.

Outre sa participation aux réunions ministérielles et aux travaux de la conférence, Saïed, tiendra des rencontres bilatérales avec nombre de ministres, de responsables et d’hommes d’affaires coréens, afin de communiquer sur la vision stratégique Tunisie 2035, le plan de développement 2023-2025, les avantages compétitifs et les opportunités d’investissement que recèle la Tunisie.

Lancée en 2006, la Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique vise à promouvoir un dialogue politique de haut niveau sur la coopération entre la Corée et l’Afrique. Elle a, depuis évolué pour devenir un rassemblement biennal. La sixième conférence s’est tenue en 2018, parallèlement aux 53e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

La conférence de cette année marque une reprise des réunions en présentiel après la fin de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Les réunions serviront de plateforme pour définir de nouvelles opportunités pour renforcer les relations entre l’Afrique et la Corée dans l’ère post-pandémique.