Dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), notamment ceux liés à l’expansion du réseau de représentation commerciale à l’étranger et à sa réorientation pour soutenir sa présence sur les marchés prometteurs, en particulier en Afrique subsaharienne, un bureau de représentation commerciale de la Tunisie a été inauguré aujourd’hui, lundi 11 septembre 2023, dans la capitale sénégalaise, Dakar.

L’ouverture de ce bureau vise à renforcer le réseau de représentation commerciale du CEPEX en Afrique subsaharienne avec un sixième bureau basé à Dakar. Cette démarche contribuera à soutenir les efforts des cinq autres bureaux du CEPEX situés à Abidjan (Côte d’Ivoire), Nairobi (Kenya), Douala (Cameroun), Abuja (Nigeria) et Kinshasa (République démocratique du Congo) pour activer la diplomatie économique dans la région et soutenir l’ouverture des exportations tunisiennes vers de nouveaux marchés.

L’ouverture du nouveau bureau à Dakar contribuera également à renforcer la présence des produits tunisiens sur ce marché de consommation prometteur. Dakar est un point d’accès à un marché de plus de 300 millions de consommateurs en Afrique, ainsi qu’une porte d’entrée vers d’autres marchés importants tels que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali.

Les relations entre la Tunisie et le Sénégal sont caractérisés par une solide coopération politique et économique. En 2022, le Sénégal était le deuxième partenaire économique de la Tunisie en Afrique subsaharienne, représentant 12 % des exportations tunisiennes vers cette région et 3,1 % des exportations vers l’ensemble de l’Afrique.

La présence de la Tunisie à Dakar s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir les produits tunisiens sur ce marché porteur. Il est à noter que le Sénégal est membre de grandes organisations économiques telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). De plus, un vol direct est disponible, facilitant ainsi la mobilité des hommes d’affaires et des entreprises tunisiennes exportatrices dans cette région et les pays voisins.

En ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal, leur valeur totale s’est élevée à 180,9 millions de dinars tunisiens au cours des sept premiers mois de 2023. Les exportations tunisiennes ont enregistré une croissance de 51 %, atteignant 175,1 millions de dinars au cours des sept premiers mois de l’année en cours, comparativement à 116,2 millions de dinars au cours de la même période en 2022.

Le programme de promotion du CEPEX pour l’année 2023 comprend l’organisation d’une mission commerciale à Dakar, couvrant divers secteurs tels que l’agroalimentaire, la construction, les travaux publics, les médicaments, les fournitures médicales, l’emballage, les services et les technologies de la communication. Cette mission commerciale se déroulera du 10 au 14 décembre 2023.

Il convient de noter que le réseau de représentation commerciale du CEPEX à l’étranger comprend actuellement 15 bureaux, répartis en Europe (4) à Milan (Italie), Rotterdam (Pays-Bas), Varsovie (Pologne) et Moscou (Russie), dans le Maghreb (3) à Casablanca (Maroc), Alger (Algérie) et Tripoli (Libye), au Moyen-Orient (2) à Amman (Jordanie) et Dubaï (Émirats arabes unis), ainsi que six bureaux en Afrique subsaharienne.

Ce réseau permet de soutenir les efforts de promotion de l’offre tunisienne dans le monde en aidant les exportateurs à identifier de nouvelles opportunités sur les marchés cibles et à établir des relations commerciales en les accompagnant dans les processus de prospection, de promotion et d’implantation sur ces marchés.