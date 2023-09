La balance commerciale du secteur Textile-Habillement a enregistré une amélioration de 16 points, pour les 7 mois de l’année 2023 par rapport à la même période de 2022, passant de 116,9%, à 132,8%, d’après le dernier numéro de la lettre économique du Centre Technique du Textile (CETTEX).

La valeur des exportations du secteur a augmenté de 11,69% jusqu’à fin juillet 2023, par rapport à la même période de 2022, pour s’établir à 5 900,57 millions de dinars (MD). En euro, ces exportations ont cru de 9,3% à 1769,92 millions d’euros.

En volume, les exportations du secteur ont toutefois, reculé de 4,44%, à 99 444,94 tonnes.Quant aux importations du secteur Textile-Habillement, elles ont marqué, au cours de la même période, un repli de 1,73% en dinar, baissant à 4 442,45 MD et de 5,52% en volume à 216 910,78 tonnes.

Pour la filière habillement, les exportations des vêtements en chaîne et trame ont évolué de 8,27% en dinar, tandis que les ventes à l’étranger de vêtements en maille ont progressé de 28,53% en dinar.

L’analyse par marché des exportations des vêtements en chaîne et trame a révélé une croissance en valeur et en poids sur les principaux marchés à savoir l’Allemagne (+15,57% en D) et l’Italie (+25,25% en D), sauf pour la France qui enregistre seulement une croissance en valeur (+8,07%).

Les exportations des vêtements en maille ont évolué vers l’Italie (+35,45% en D), la France (+11,64% en D), l’Irlande (+144,12% en D) et l’Allemagne (+33,87 % en D).

S’agissant des exportations de la filière textile, elles ont marqué une hausse de 2,37% en D. Pour ce qui est des “Tissus” et “Revêtements & Tapis”, ils comptent parmi les produits qui ont enregistré des baisses au niveau des exportations, respectivement de 23,98% et de 78,87% en D.

En valeur, les exportations textiles ont reculé pour la France (-1,28%), et progressé vers l’Italie (+16,46%).

Concernant les importations Textile-Habillement, réalisées sous le régime suspensif (RS), les importations de fibres ont régressé de 19,25% en D. Les importations d’Italie, premier fournisseur de la Tunisie en fibres, ont baissé de 2,10% en D. La Chine, second fournisseur, a marqué une hausse de 74,42% en D.

L’analyse des importations Textile-Habillement, destinées au marché local (mise à la consommation) et réalisées hors régime suspensif (HRS) a fait ressortir une baisse des importations de fibres de 43,04% en D.

Les importations de vêtements ont régressé de 16,52% en D. Plus de 26% de ces importations proviennent de Turquie.