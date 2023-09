Quatre startups ont été sélectionnées par le Centre technique du textile “CETTEX” partenaire du projet d’économie circulaire et de textile durable en Méditerranée “STAND Up !” pour bénéficier d’un accompagnement technique dans le processus de protection de leur propriété intellectuelle, leur marques et designs et pour le dépôt de brevets.

Il s’agit premièrement de l’entreprise “Ligne 13”, une startup tunisienne développée par Fahd Hannachi et Asma Ladjimi et qui fabrique des sacs à base de matériaux “upcyclés” et des déchets de tissus notamment le Jean.

Le surcyclage, recyclage valorisant ou supra-recyclage (en anglais, upcycling) consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.

La deuxième entreprise bénéficiaire du projet c’est “ARTWO”. Il s’agit d’une startup portée par les entrepreneurs Sarra Bouchareb et Ahmed Malek. Elle vise à révolutionner l’industrie du tapis en proposant des produits écologiques et éthiques.

“LAMI MODE”, c’est la troisième entreprise sélectionnée. C’est une collection de mode qui crée une gamme de vêtements à partir de fibres et de teintures naturelles, avec une touche moderne et traditionnelle dans le but de protéger le patrimoine culturel et de valoriser les objets en fin de vie. La startup est conçue par Lamia Hamrouni, créatrice de mode dans la haute couture sur mesure.

Quatrième entreprise retenue, “HakimWear”, développe des maillots de bain de nouvelle génération alimentés par l’Intelligence artificielle et qui permettent de détecter les noyades. Avec un design à la mode, ces maillots sont équipés de technologie de pointe intégrée entre les couches de tissus et qui permet d’activer une bouée gonflable grâce à un système de gonflage automatique et manuel. La startup a été développée par Mohamed Kharrat et a obtenu des prix au niveau international.

Le projet STAND Up ! “Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée” est un projet financé par l’Union européenne, visant à promouvoir une action textile durable pour la mise en réseau et le développement d’entreprises d’économie circulaire en Méditerranée.