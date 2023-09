Météo Tunisie annonce pour la journée du mercredi 6 septembre 2023, des vents violents sur les côtes du pays et a mis toute cette partie du territoire en vigilance jaune.

Côte températures on annonce un thermomètre à 26-28°C sur les côtes et de 25-30°C à l’intérieur du pays.

L’après-midi les températures passeront à 28-32°C sur les côtes et à 29-35°C sur le reste des régions.

Au cours de la nuit les températures seront plus clémentes et oscilleront entre 21 et 28°C.