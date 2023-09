Pour ce nouvel épisode, Dr. Lobna Karoui invite au Micro de “Radio Diaspora Tunisia”, Mouna Aouri, CEO de Woomentum pour parler de l’entreprenariat au Féminin.

Mouna a dévoilé des projets de mentoring, d’aide au financement de petites entreprises créées par des Femmes en Asie : Vietnam, Cambodge. Pour Mouna, les femmes ont besoin d’un réel accompagnement pour rendre leurs projets rentables mais aussi accéder à des réseaux de relations pour leurs affaires.

Cet épisode est un condensé d’expérience d’accompagnement de plus que 5.000 femmes entrepreneurs avec un partage en exclusivité des clés de réussites pour nos femmes businesswomen Tunisiennes.

Bio de Mouna Aouri

Mouna Aouri est une entrepreneure sociale, investisseuse à impact et ingénieure avec plus de 20 ans d’expérience en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et au Japon.

Fondatrice et dirigeante de Woomentum, une plateforme basée à Singapour, elle permet aux femmes entrepreneures d’Asie-Pacifique d’accéder plus facilement au capital de croissance.

Mouna a créé des partenariats stratégiques avec des entreprises, des investisseurs institutionnels et des agences gouvernementales pour atteindre et mesurer les objectifs d’impact, permettant à plus de 5.000 femmes entrepreneures d’acquérir de nouvelles compétences commerciales, du mentorat et du financement.

Mouna est également conseillère principale chez Beacon Fund, un fonds d’investissement axé sur les investissements avec une perspective de genre, se concentrant sur le financement de la dette pour les PME au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines. Elle est directrice de la Private Equity and Venture Capital Association (MPEVCA) et de Chate Sat au Myanmar.