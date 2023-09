L’Institut national du Patrimoine (INP) est désormais dirigé par Tarek Baccouche qui occupait le poste de Directeur du Patrimoine, de l’Information et de la Culture, relevant du ministère de la Défense nationale.

Depuis mi-janvier dernier, l’Institut national du Patrimoine était provisoirement dirigé par Youssef Lachkham, secrétaire général au sein de l’Institut, en remplacement à Faouzi Mahfoudh, parti en retraite.

Tarek Baccouche a officiellement pris ses fonctions, lundi, lors d’une cérémonie officielle présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, qui a eu lieu au siège de son département à la Kasbah.

A cette occasion, la ministre a souligné ” la nécessité de promouvoir le rôle de l’INP dont la création date de 1957 “, peut-on lire dans le communiqué publié, cet après-midi, sur la page Facebook du ministère des Affaires Culturelles.

” Cette nouvelle nomination constitue un nouveau départ pour l’INP afin de relancer les projets en suspens et de valoriser notre patrimoine national “, a-t-elle estimé.

Le nouveau directeur général de l’INP avait piloté le projet de création du Musée militaire national, à la Manouba, indique la même source.

Ayant ouvert ses portes le 24 juin 1989, le Musée militaire national abrite une large collection d’objets historiques qui couvre plus de 3000 ans d’histoire. Il a son siège dans une ancienne demeure beylicale construite en 1793, le Palais de la rose, appelé également Grand palais ou Borj El Kbir.

L’Institut national du Patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d’établir l’inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.