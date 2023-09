La 1ère édition de l’Agrobusiness MedAfrique Expo 2023 sera organisée, du 16 au 18 novembre 2023 à la Médina, Yasmine Hammamet.

Ce salon, qui devrait accueillir plus de 3 500 visiteurs professionnels publics et privés tunisiens et Etrangers (d’Europe, d’Afrique et des Pays Arabes), se veut une plateforme de rencontres entre les opérateurs économiques du secteur Agroalimentaire, tunisiens et étrangers, pour le développement d’un partenariat gagnant-gagnant dans une logique d’autosuffisance et de sécurité alimentaires tunisienne, africaine et internationale. Selon un communiqué publié par les organisateurs, le salon comporte 3 volets importants dont la première porte sur la présentation de l’offre tunisienne des produits agroalimentaires, tout en mettant en exergue le potentiel partenarial et exportation.

Les Starts Up et l’Innovation seront aussi au centre de cette exposition. Quant au deuxième volet, il porte sur l’organisation de rencontres B2B préétablies entre opérateurs tunisiens et étrangers.

Des industriels et des centrales d’achats européens et africains seront ciblés avec la programmation des visites d’entreprises à leur profit .En ce qui concerne le troisième volet, il consiste en l’organisation de 3 forums internationaux, en partenariat avec des organisations internationales (la FAO, l’Union Européenne, la BAD, le Centre du Commerce International…), autour des thèmes de ” la souveraineté et la sécurité alimentaires en Afrique “, ” Le partenariat international, levier de développement du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde “, et ” Les nouveaux marchés d’exportation de l’Agroalimentaire “.