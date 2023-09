Initiative de Transformation Digitale : PEMA II Booste l’E-commerce en Tunisie

Cent vingt entreprises tunisiennes ont participé à l’activité “E-commerce et Marketing Digital”, organisée dans le cadre du projet PEMA II, “Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne” pour promouvoir leurs activités d’export et booster leur marketing digital à travers la rénovation et le développement de sites web.

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du “Programme de Transformation Digitale”, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par la “GIZ Tunisie”, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ces entreprises ont bénéficié, selon le CEPEX, de formations, depuis 2022, sur les thématiques de transformation digitale, de commerce électronique, marketing et communication digitale, planification de la communication digitale, communication de crise et création de contenu.

En deuxième phase de l’initiative “E-commerce et Marketing Digital” en 2023, le projet PEMA II, en collaboration avec le Programme de Transformation Digitale, a appuyé les entreprises participantes dans le développement et la refonte de leurs sites web.

Déjà, dix sites Web promouvant des contenus divers (agriculture, textile, artisanat…) ont été développés et mis en ligne afin de booster la présence en ligne des entreprises concernées et faciliter leur accès aux marchés internationaux, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.

En complément à cette formation, et pour mettre en pratique les modules précités, les entreprises participantes ont bénéficié d’un accompagnement individuel assuré par des consultants juniors, dans le cadre du projet PEMA II.

Les entreprises participantes bénéficient également d’un accompagnement en “Community management”, référencement naturel ainsi que d’une formation en “Gestion d’espace publicitaire sur les réseaux sociaux”. Pendant ces dernières années, les marchés de l’Afrique Subsaharienne sont devenus une cible très importante pour les exportations tunisiennes vu qu’ils ont enregistré un taux de croissance assez fort dans le monde.

Le projet PEMA II incite ainsi les petites et moyennes entreprises à exploiter pleinement le potentiel commercial de ces nouveaux marchés afin de développer leurs activités d’export.

En 2023, le PEMA II projette d’accompagner les quatre consortiums créés pendant la première phase du projet (Tunisia Building Partner, Taste Tunisia, Tunisia Health Alliance, et Get’IT) pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions et les aider à exporter leurs produits et services vers l’Afrique subsaharienne.

En partenariat avec le ministère du Commerce et de Développement des Exportations, le projet travaille aussi sur l’amélioration des canaux d’informations et la création de formats de dialogue public-privé pour impliquer les PME tunisiennes dans la négociation et la mise en œuvre de la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine) et du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe).