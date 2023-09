Musée national de Carthage : Exposition gratuite sur l’Acropole de Byrsa

Les visiteurs du Musée national de Carthage auront l’occasion, ce dimanche 3 septembre, de visiter gratuitement l’exposition ” L’Acropole de Byrsa, une nouvelle architecture pour 2026 ” dédiée à l’ingénierie architecturale et à la mise en valeur du patrimoine.

Notons que pour la journée du 3 septembre qui coïncide avec le premier dimanche du mois, l’accès sera gratuit pour tous les visiteurs des musées nationaux tunisiens dans toute la République et qui sont ouverts au public.

Ouverte du 22 mai au 3 octobre 2023, cette exposition inédite permet de découvrir 31 projets architecturaux réalisés par des architectes issus de 94 pays dans le cadre du concours international d’architecture multidisciplinaire qui marque une étape importante dans le chemin vers la réouverture du musée de Carthage, prévue en juin 2026.

Financé par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, ce concours international d’architecture multidisciplinaire lancé en septembre 2022, est le premier concours international d’architecture labellisé Unesco-UIA (Union internationale des Architectes) en Tunisie et du troisième au continent.

En avril dernier, le musée de Carthage avait abrité une cérémonie pour la présentation des projets lauréats (5) de ce concours ouvert aux architectes de tous les pays ayant des relations diplomatiques avec la Tunisie, constitués au sein d’un groupement composé d’architectes et d’architectes-paysagistes. Le concours a permis de sélectionner la meilleure conception paysagère et architecturale et scénographique afin de redonner à ce site ses lettres de noblesse.

Les grandes lignes du projet de réaménagement du Musée national de Carthage et de ses abords ont été dévoilées, début décembre 2022, à la Cathédrale Saint Louis. “Tounes Wijhetouna” a réservé une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux études et aux travaux de l’ordre de 10 millions d’euros à cet effet.

Ce projet porte sur l’un des sites emblématiques de Carthage, l’acropole de Byrsa, sur une superficie de 5 hectares et qui comprend des vestiges archéologiques, des espaces extérieurs (l’esplanade, place de l’Uneso, le grand patio, les espaces arborés et les petits jardins) et des bâtiments historiques (l’ancienne cathédrale de Saint Louis, l’ancien séminaire des Pères Blancs et la Salle du Père Delattre).

Les principales composantes connues du site de Carthage sont l’acropole de Byrsa, les ports puniques, les tophets puniques, les nécropoles, le théâtre, l’amphithéâtre, le cirque, le quartier des villas, les basiliques, les thermes d’Antonin, les citernes de La Malaga et la réserve archéologique.

Les principaux objectifs du projet architectural, paysager et muséographique envisagé pour la réhabilitation du musée, fermé depuis 2018, et la revitalisation de la colline de Byrsa consistent à trouver le meilleur concept architectural et de planification pour valoriser et revitaliser ce site archéologique compte tenu de son classement sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO tout en s’appuyant sur une scénographie muséographie innovante illustrant l’histoire de l’une des plus grandes métropoles de la Méditerranée.

Il s’agit également d’assurer une communication fonctionnelle entre un musée national, un centre scientifique et de recherche, et des installations récréatives et culturelles et d’inscrire le projet dans une démarche de développement durable et solidaire en réponse aux grands enjeux des transitions écologiques, énergétiques et environnementales.

Situé sur la colline de Byrsa, le site de Carthage est composé de la place de l’Unesco, l’ancienne Cathédrale St Louis et du musée national de Carthage. Ce site est classé par le gouvernement tunisien depuis 1985 par le décret 1246-85 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage.

Le musée national de Carthage est l’un des principaux musées tunisiens avec le musée du Bardo. Il abrite la plus importante collection d’objets archéologiques provenant du site de Carthage depuis la période phénico-punique et présentant une synthèse de l’histoire prestigieuse de Carthage (plus de 100.000 items).

Depuis la fin du premier trimestre 2018, le musée national de Carthage est fermé à la visite. Seuls les vestiges archéologiques à proximité sont restés visitables.