Pour sa troisième édition qui se tiendra du 4 au 9 septembre 2023 à la Cité des Sciences de Tunis (CST), le Festival du court-métrage Cinemana “Journées cinématographiques du court métrage” sera marqué dans sa programmation par cinq “Rencontres Cinemana” avec la participation de figures du cinéma et différents acteurs dans le secteur pour débattre des différents maillons de la chaine cinématographique, devant et derrière la caméra.

Organisées par l’Alliance Française de Tunis (AFT) avec le soutien de la Principauté de Monaco, du Consulat Général de Monaco à Tunis et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), les Journées cinématographiques du court-métrage à Tunis seront l’occasion pour les jeunes non seulement de présenter leurs films, mais aussi de se former et de rencontrer des professionnels du cinéma.

Ainsi ces rencontres, sous forme de master class débuteront le mardi 5 septembre (15h -17h) autour du thème “Le cinéma tunisien : regard endogène ou exogène ?” avec comme invités Ridha Boukraa (sociologue et anthropologue) et le réalisateur Mourad Ben Cheikh.

“La vie d’un documentaire” est l’intitulé du second master class (mercredi 6 septembre15h-17h) qui réunira notamment la réalisatrice de documentaires Soumaya Bou Allegui.

Le jeudi 7 septembre (15h-17h), l’auteur-compositeur de musiques de films Rabii Zammouri animera une rencontre “La musique au cinéma”.

La parole sera donnée également à ceux et à celles qui sont derrière la caméra et ce, le vendredi 8 septembre (15h-17h) dans le cadre d’un master class “Dans les coulisses du cinéma” avec pour invités Anissa Ghlela (maquilleuse), Yosra Mzoughi (cheffe costumière) et Khaled Memlouk (accessoiriste).

Pour la journée de clôture samedi 9 septembre, la dernière rencontre (14h30-16h30) sera autour du thème “La distribution et la promotion événementielle dans le secteur du cinéma” en présence et avec la participation de Lynda Belkhiria (organisatrice de festivals de cinéma) et Kaïs Zaied (exploitant de salles de cinéma et distributeur de films -Hakka distribution-).

Cinemana qui se veut le rendez-vous annuel de la création cinématographique pour les jeunes a pour ambition d’accompagner les jeunes et de leur proposer des opportunités de formation et de reconnaissance de leurs œuvres cinématographiques.

Après une première édition en 2021, ce festival du court-métrage a accueilli en 2022, près de 300 jeunes cinéphiles de 12 villes tunisiennes pour des compétitions, des formations et divers événements.