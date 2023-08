Afin d’offrir à ses clients un nouveau canal de paiement international sécurisé, rapide et tracé de bout en bout, Attijari bank a adhéré à la plateforme « Buna », 1 er système régional à l’échelle arabe, spécialisé dans le domaine des services de compensation et de transfert et filiale du Fonds Monétaire Arabe (AMF) et exploité par l’Organisation Régionale Arabe de compensation et de Règlement des Paiements (ARPSCO).

La plateforme « Buna » permet de réaliser des paiements transfrontaliers en devises locales et internationales avec une grande célérité et une visibilité tangible et à des tarifs préférentiels.

Cette adhésion permettra aux clients de la banque de bénéficier de nouvelles opportunités de

coopération avec des partenaires inter- arabes et facilitera le développement de leur activité de commerce extérieur.

Monsieur Said SEBTI, le Directeur Général d’Attijari bank a déclaré :

« Cette adhésion ne peut que confirmer notre engagement à soutenir l’entreprise tunisienne à s’ouvrir sur de nouveaux marchés et participer ainsi à la relance économique du pays.”

M. Mehdi MANAA, Chief Executive Officer de l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (Buna), a déclaré :

« Nous sommes heureux d’accueillir Attijari bank dans le réseau des banques participantes à Buna.

Nous avons hâte de continuer à travailler avec Attijari bank afin d’offrir des solutions de paiements transfrontières sûres et efficaces, qui ouvrent de nouvelles opportunités aux établissements bancaires et à leurs clients.

À cette occasion, je tiens également à remercier la Banque Centrale de Tunisie pour son engagement et son soutien continu à Buna ».