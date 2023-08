L’agence de notation japonaise Rating Investment and Information Inc (R&I) a décidé, aujourd’hui mardi 29 août 2023, de dégrader la notation souveraine de la Tunisie de “B” à “B”- tout en maintenant la perspective «négative».

Selon le communiqué publié par R&I, cette décision est motivée essentiellement par la situation budgétaire et extérieure difficile, reflétée par la persistance d’un déficit budgétaire et d’un taux d’endettement public à des niveaux relativement élevés, conjuguée avec des perspectives d’assainissement budgétaire incertaines.

L’agence R&I estime que les revenus fiscaux augmentent et l’évolution de la masse salariale est encore sous contrôle, mais le poids des subventions reste important et laisse le budget de l’Etat sous pression.

Sur le plan de la situation extérieure, l’agence R&I considère que les autorités tunisiennes font beaucoup d’efforts pour préserver le niveau des réserves de change et que le risque de liquidité sur le court terme est faible et s’attend à ce que le déficit courant se rétrécisse en 2023, mais la balance courante demeure sous pression et le niveau d’endettement extérieur du pays est encore important. L’environnement international contribue par ailleurs à laisser le pays exposé à des chocs externes.

L’agence R&I considère que la conclusion d’un accord avec le FMI est une condition importante pour sécuriser les financements extérieurs, maintenir une stabilité macro-économique et assurer une croissance durable à travers la réalisation des réformes structurelles. (Communiqué BCT)