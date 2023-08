Portés par leur accroissement considérable pendant le mois d’avril 2023, les besoins moyens des banques en liquidité ont poursuivi leur ascension au cours du 2ème trimestre (T2) 2023 pour culminer à 15.816 MDT, en hausse de 1.350 MDT par rapport au trimestre précédent, selon la Périodique de conjoncture de juillet 2023 publiée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Selon le même document, les pressions sur la liquidité bancaire observées au T2-2023 portent la marque principalement de l’effet restrictif exercé par deux facteurs :

Premièrement, le Compte courant du Trésor qui représente le principal facteur de retrait de liquidité pour les banques au T2-2023 à travers le recours intensif au financement intérieur en dinar qui a absorbé près de 1.781 MDT des comptes bancaires, et ce, par le biais des émissions de bons du Trésor d’une enveloppe de 3.197 MDT (dont 3.188 MDT sous forme de BTCT et seulement 9 MDT de BTA) et de la deuxième tranche de l’emprunt national encaissée au mois de mai 2023 à hauteur de 844 MDT et dont l’effet restrictif sur la liquidité a été atténué grâce aux remboursements, par le Trésor, du service de la dette intérieure en dinar pour près de 2.260 MDT.

Deuxièmement, les Avoirs nets en devises qui ont contribué significativement à l’amplification du besoin des banques en liquidité, au cours du second trimestre de 2023, notamment, à travers les opérations d’achat de devises contre dinar effectuées par les banques sur le marché de change notamment avec la persistance d’un niveau élevé du déficit de la balance énergétique. En effet, ces opérations ont tiré à la hausse la demande des banques en liquidité de près de 409 MDT tout au long de ce trimestre.

Toutefois, le document souligne que l’effet restrictif exercé par les deux facteurs mentionnés ci-dessus a été partiellement contrebalancé par l’effet expansif des Billets et Monnaies en Circulation (BMC) qui a été moins prononcé que celui du trimestre précédent, dans la mesure où près de 713 MDT de cash ont réintégré les guichets des banques au T2-2023, en dépit des retraits importants effectués pendant le mois de juin 2023 pour faire face aux dépenses occasionnées par la fête de l’Aid el Idha, contre 1.611 MDT au T1-2023.

Notons ainsi que l’effet expansif des BMC sur la liquidité peut être considéré comme structurel puisque les banques bénéficient d’une grande partie des retraits effectués auprès des guichets de la Poste Tunisienne.