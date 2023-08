Le groupe franco-tunisien de rock/metal oriental “Myrath” se produira le 13 septembre 2023, sur la scène du Théâtre Romain de Carthage, où il s’est produit pour la première fois en 2017 dans un méga-concert dans le cadre des Journées musicales de Carthage (JMC) et la deuxième fois dans le cadre de la 54ème édition du Festival international de Carthage (FIC 2018).

Le groupe a été formé début 2001 par Malek Ben Arbia (guitare), Fahmi Chakroun (batterie), Oualid Issaoui (guitare), Elyes Bouchoucha (clavier) et Zaher Ben Hamoudia (guitare basse).

A ses débuts, “Myrath” a commencé par jouer du blues (genre Eric Clapton) mais également du Heavy Metal (genre Metallica et Megadeth) puis successivement du Death Métal (reprises du groupe Death) et du Métal Progressif (reprises des groupes SymphonyX et Dream Theater).

Jouant actuellement ses propres compositions du genre Métal Progressif, “Myrath” a participé à plusieurs concerts dans ” l’étoile du nord ” et au ” pyramide du lac ” et à la deuxième édition du ” Festival Méditerranéen de la guitare “.

Se produisant sur des scènes de près de 40.000 spectateurs rien qu’au Japon, le groupe ayant connu une grande notoriété lors de ses nombreuses tournées partout dans le monde. “Myrath” a présenté également deux spectacles en Tunisie, le premier au Festiv’Aids le 29 Mars 2012 à la Maison de la culture Ibn Rachiq lors d’un concert caritatif et le deuxième en tête d’affiche au Festival International de Hammamet le 7 août 2013.

Formé de Zaher Zorgati (Chant), Malek Ben Arbia (guitare) Elyes Bouchoucha (keybords), Anis Jouini (guitare basse) et Morgan Berthet (Drums), le groupe a été fondé en 2006. Ayant forgé sa propre identité, “Myrath” (veut dire legs ou Héritage) propose un répertoire bercé entre la musique inspirée de la Tunisie et de l’Afrique du nord et le métal.

En quelques années, le groupe a réussi le pari de s’imposer comme une référence dans son style grâce à une identité unique, proposant une musique très inspirée par le folklore arabo-tunisien. Après un grand nombre de concerts à travers le monde (Maghreb, Europe, Inde, Etats-Unis, Dubaï, Turquie, Japon…) avec les plus grands noms du style (Scorpions, Dream Theater…), Myrath Band est un un groupe qui a réussi à mettre de l’ambiance musicale délirante dans un jeu de scène fabuleux.

Après une première scène en France, le groupe s’est taillé un chemin encouragé par le producteur Kevin Codfert. S’appuyant sur une bonne dose de fans, et face à une industrie musicale complexe et difficile, le groupe a du compter sur ses propres moyens pour lancer en 3D, le plus délirant des clips “Believer”, un clip jugé aussi professionnel que “Game of Thrones” et aussi fou que “Prince of Persia”.

Ce que “Myrath” propose c’est de la musique touchante et épique, sur des rythmes variés, des modes différents et des sonorités métissées d’où l’originalité d’ailleurs de son premier clip vidéo sorti en 2016 “Believer”, un clip qui débute sur les notes de la célèbre chanson tunisienne “Fel Barrima” de Cheikh El Efrit.

Avec des titres comme “Jasmin”, “Croyant”, “Obtenez votre liberté”, “par tes yeux”, “tempêtes de mensonges” et bien d’autres, le groupe, est connu pour être l’un des “inventeurs” du style musical “Metal oriental”.

La carrière de “Myrath” a débuté avec l’enregistrement de son premier album “Hope” sorti en 2007 en France. Offrant un nouveau style de “Progressive Power Metal” (métal progressif), le second album “Desert Call” sorti début 2010 était un deuxième tournant pour le groupe, en termes de notoriété améliorée et d’augmentation du nombre de leurs fans. Le troisième album “Tales Of the Sands” sorti fin 2011, lui permet encore de se lancer plus loin avec des ventes et des tournées avec de grands noms comme Dream Theatre, Him, Wasp, Orphand Land, Tarja (aux Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Inde, France, Espagne, Maroc …).