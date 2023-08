Pour la journée du dimanche 27 août 2023, météo Tunisie a placé 9 gouvernorats en vigilance orange en raison d’une forte vague de chaleur, “Temps chaud avec des coups de sirocco, suivi à partir de la fin de journée par des vents forts dépassants les 70 km/h en rafales.”

Les régions concernées : Bizerte, Grand Tunis, Béjà, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan.

Trois autres régions sont placées en vigilance jaune en raison de forts rafales de vents attendus.

Les températures seront très élevées le matin avec des pics à 39°C à Medenine et à Kairouan, sur les côtes les températures seront de 32 à 37°C.

Pendant l’après-midi on s’attend à de la canicule avec des températures pouvant atteindre les 45°C, y compris sur les côtes du pays.

Pendant la nuit météo Tunisie ne prévoit pas de baisse significative du thermomètre, avec des pics à 35°C à Tozeur et Ben Guerdane et des températures qui restent élévées sur les côtes, entre 29 et 31°C.