La scène artistique tunisienne vient de perdre samedi 26 août 2023 l’un des peintres professionnels confirmés de son époque Nasreddine El Assaly dont l’ambition était toujours de voir sa peinture circuler à travers les grandes capitales artistiques du monde.

Né en 1962, Nasreddine El Assaly est un artiste peintre tunisien, membre de l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens UAPT), spécialiste de la peinture à l’huile aux couteaux.

“Impressionniste, figuratif, abstrait, a passé par diverses phases.

Ses capacités plastiques, son développement et son travail acharné l’a mené à une nouvelle liberté d’expression de sensibilité exquise à une exécution de vigueur étonnante. Si j’examine l’art d’El Assaly dans son ensemble, j’y trouve un art essentiellement de belle race intuitive, car il a regardé tout le monde” écrit le chercheur-critique d’art Mohamed Mahjoub.

Le défunt est né artiste plasticien. Il est transformé avec le temps et l’expérience et devenu après des années de travail un des peintres les plus confirmés en Tunisie. En suivant le chemin des grands peintres, il a atteint la gloire dans son domaine, ses œuvres sont partout, dans les grands hôtels de rêve et les luxueuses demeures Tunisiennes ainsi que les résidences diplomatiques et dans le monde, note Mohamed Mahjoub.

Par sa peinture contemporaine, il s’intéressait avec passion aux questions des formes, et du dessin, et des teintes. Croyant à sa gloire plastique dans son environnement, il devient après ses 33 ans de peinture l’un des peintres tunisiens de renommer nationale. Dans sa peinture, il façonnait la nature, ses personnages et ses modules plastiques, alla immédiatement à la gestualité de ses oeuvres, à ses innombrables toiles des effets variés de son entourage, de son intérieur, de ses sensations, Il a toujours réussi à imprégner les sujets choisis.

De son vivant, Nasreddine El Assaly , lit-on sur le site “Répertoire des artistes tunisiens”, tenait expressément à renouveler les sujets de ses tableaux expressionnistes pour être le plus près des personnes et des visiteurs, et d’inscrire son nom sur la liste des artistes expressionnistes professionnels, qui ont présenté des œuvres qui honorent les créations tunisiennes.

D’ailleurs, ses œuvres ont été acquises par de nombreux officiels tunisiens et à l’étranger, parce qu’elles représentent un visage particulier de l’expressionnisme tunisien.

Dans un faire-part, le ministère des affaires culturelles a regretté la disparition de l’artiste plasticien Nasreddine El Assaly , dont le parcours artistique depuis près 40 ans a été marqué par plusieurs expositions collectives et personnelles. Passionné de peinture depuis ses 8 ans, le défunt a fait sa première exposition à l’âge de 20 ans à la maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun en 1983.

Sa dernière exposition personnelle a été organisée à la galerie Guermessi du 18 mars au 3 avril 2023, période d’ailleurs au cours de laquelle il a eu des problèmes de santé.