Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed a souligné l’importance d’accélérer l’exécution des réformes, notamment celles liées à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, d’autant plus que la Tunisie a besoin de rattraper le retard subi en matière de croissance économique, qui a enregistré au cours du 2ème trimestre de 2023 un taux de 0,6%.

Le ministre a ajouté vendredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, lors de l’ouverture de la rencontre régionale pour la promotion de l’investissement dans les gouvernorats du Nord-est, tenue à Hammamet, qu’il est impératif d’examiner les moyens permettant de sortir de cette crise.

Il a relevé que le processus de l’investissement et de l’entrepreneuriat en Tunisie est confronté à plusieurs difficultés, notamment en ce qui concerne la législation, les mesures administratives complexes et la faiblesse de l’infrastructure et de la logistique dans certaines régions.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour que l’investissement privé soit un moteur essentiel du développement économique et social et pour la création d’emplois. Le ministre a souligné l’importance de travailler ensemble avec les parties concernées et les députés du peuple pour formuler des propositions opérationnelles, permettant de développer les systèmes législatifs relatifs à l’investissement public, notamment pour rompre avec la bureaucratie, libérer l’administration et offrir des services rapides et de qualité.

Il a rappelé que le gouvernement a œuvré, au cours de la dernière période, à instaurer les conditions de réussite, pour la mise en place du plan de développement 2023-2025, la concrétisation des réformes et des mesures de promotion de l’activité économique et pour le rétablissement des équilibres financiers de l’Etat.

“L’action sera focalisée sur la promotion de l’investissement privé, à travers la réduction des autorisations pour les activités économiques et la simplification des procédures et leur numérisation, ainsi que la garantie d’incitations pour les startups et les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les sociétés citoyennes”. Saïed a fait savoir que la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires adoptée, vise à développer, rénover et renforcer l’économie de savoir, précisant que le ministère œuvre actuellement avec les différentes structures publiques intervenantes à mettre en place un cadre juridique régissant l’économie du savoir et de l’innovation.

Il a relevé que cette rencontre est une occasion pour faire participer les régions à la préparation de la Conférence internationale pour l’investissement qui se tiendra en décembre 2023, en élaborant des propositions opérationnelles pour promouvoir les activités économiques. Et d’ajouter que la rencontre régionale de promotion de l’investissement dans le district du Nord-est s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan de développement 2023-2025 et de la concrétisation de la vision Tunisie 2035, ainsi que des priorités du gouvernement et ses objectifs visant à inciter le secteur privé, notamment dans les régions. Cette rencontre, qui s’inscrit dans une série des rencontres régionales, vise à montrer les avantages compétitifs des régions.

Les travaux de la rencontre comportent un nombre des ateliers de travail sur les avantages comparatifs et compétitifs, les systèmes économiques, les opportunités d’investissement dans le district, l’infrastructure industrielle, logistique et touristique, l’aménagement du domaine territorial, les programmes d’autonomisation économiques des catégories démunies et les moyens de financement.

Des députés de l’Assemblée du peuple du gouvernorat de Nabeul ont boycotté le discours prononcé par la gouverneure de Nabeul Sabah Malak à l’ouverture de la conférence, et ils se sont retirés des travaux pour protester contre ce qu’ils ont qualifié de négligence de la gouverneure de leur rôle de contrôle, exprimant leur condamnation de la politique d’exclusion adoptée par la gouverneure de la région à leur égard.