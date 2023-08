Une convention de partenariat vient d’être signée entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et la “French Tech” Tunis, et ce, à l’issue d’une rencontre entre les présidents des deux entités. L’objectif est d’étudier les voies d’une collaboration renforcée et d’une meilleure synergie entre ces dernières.

Les deux responsables ont convenu, aussi, d’organiser des webinaires conjoints biannuellement, a fait savoir, jeudi, la CCITF.Le président de la CCITF, Khelil Chaibi, a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement de la Chambre à collaborer étroitement avec la French Tech Tunis, notamment en soutenant activement les startups, aussi bien à l’échelle locale qu’internationale.

De son côté, la présidente de La French Tech Tunis, Neila Benzina, a fait part de son intérêt de collaborer avec la CCITF pour faciliter l’intégration des PME européennes en Tunisie. La French Tech Tunis est “une communauté d’acteurs qui partagent les valeurs d’innovation, d’entrepreneuriat, de collaboration/entraide et souhaitent valoriser une jeunesse tunisienne talentueuse”.