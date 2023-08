Les moyens d’accélérer la mise en œuvre du projet du Centre d’oncologie et l’unité de traitement de l’ostéoporose à Gabès ont été au centre d’une réunion de travail tenue mardi entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet et des experts chinois.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Mrabet a souligné l’importance de la coordination entre les deux parties afin d’accélérer la réalisation de ces projets et en faire bénéficier les citoyens dans les plus brefs délais.

L’accent a été mis également sur la nécessité d’achever rapidement la deuxième phase du projet du nouvel hôpital à Sfax en vue d’accélérer son entrée en service au profit des citoyens de la région.

Le ministre de la Santé a salué les relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et la République populaire de Chine, soulignant l’engagement du ministère à promouvoir et à approfondir ces relations pour accélérer la réalisation de projets de santé importants au service des citoyens.

Le 21 mars 2021, lors d’une visite dans le gouvernorat de Gabès à la suite d’un accident survenu la veille dans une usine d’asphalte de la zone industrielle et ayant causé la mort de cinq personnes, le président de la République, Kais Saïed, avait annoncé la création d’un centre de traitement des cancers à Gabès, qui serait placé sous la tutelle de la direction générale de la santé militaire.

Ce centre comprendra un service de radiothérapie et une pharmacie pour les médicaments spécifiques.

Le président avait déclaré que ce centre contribuerait à rapprocher les services de santé des habitants de Gabès et du sud en général.