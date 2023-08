Une nouvelle plateforme digitale a été lancée par le CEPEX au profit des investisseurs souhaitant créer leurs Sociétés de commerce international (SCI) ou bien renouveler leurs attestations, a fait savoir le centre.

Cette plateforme : http://www.sci-tunisiaexport.tnpermet permet d’éviter aux investisseurs sollicitant les services du Cepex, les contraintes ayant trait aux déplacements notamment pour les entreprises implantées dans les régions intérieures du pays.

Le CEPEX assure d’autre part, sur sa page facebook, que la plateforme qui présente “toutes les garanties de sécurité, permettra une meilleure traçabilité des opérations et par conséquent, une gestion en back-office plus fluide et efficace”.

Ci-après les principaux services offerts par cette plateforme :

– Les demandes de création et de renouvellement des dossiers SCI en ligne par les investisseurs

– La délivrance des attestations en ligne et dument signées par le QR Code Cepex

– La gestion des dossiers instantanée par les cadres du Cepex

La gestion des demandes consiste à la prise en charge des fonctionnalités suivantes :

– Création et gestion d’un compte en ligne par les investisseurs

– Traitement de la demande (acceptation, rejet, demande complément d’information)

– Paiement en ligne des frais du timbre fiscal

-La gestion des notifications mailing