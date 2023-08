La situation environnementale dans la région de Sfax a été au centre d’une séance de travail entre le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, la conseillère auprès de la présidence du gouvernement Samia Charfi Kaddour, le premier délégué chargé de la gestion des affaires dans le gouvernorat de Sfax et des hauts cadres des ministères, de l’Intérieur, de l’Environnement et des Finances.

Les questions sociales, financières et foncières ont, également, été à l’ordre du jour de la réunion qui s’est tenue au siège du département de l’Intérieur à Tunis. L’objectif étant de mettre au point un système de gestion intégré des déchets ménagers par la création d’une unité de traitement et de valorisation qui rompe avec les procédés utilisés jusque là et qui repose sur l’enfouissement des déchets sans les traiter.

Pour rappel, la décharge contrôlée de Agareb a été fermée depuis 2021.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l’Intérieur, a dans ce sens, expliqué que les participants à la réunion sont convenus de l’élaboration d’une feuille de route limitée dans le temps et engageant toutes les parties intervenantes dans l’objectif de hâter la mise en place du système de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le gouvernorat.

Et d’ajouter qu’une commission technique sera créée au niveau régional sous la présidence du premier délégué pour trouver des solutions aux difficultés pouvant entraver l’application de la feuille de route.

Une approche sécuritaire pour soutenir les efforts de l’Etat dans ce domaine et lui permettre de honorer ses engagements envers les citoyens, s’impose tout aussi fortement, ont recommandé les participants à la réunion qui ont mis en avant le rôle clé des habitants dans la mise en place et la réussite du nouveau système de gestion des déchets ménagers et assimilés.