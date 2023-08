Huit spectacles dont trois étrangers sont au line-up de la sixième édition du ‘Festival El Jem World Music’ qui aura lieu du 20 août au 2 septembre, au Colisée romain d’El Jem.

Le programme de cette édition a été dévoilé au cours d’une conférence de presse tenue, jeudi, à Tunis, par le comité d’organisation de ce festival qui propose des genres musicaux assez variés (jazz, reggae, blues, flamenco, musique soufie et hiphop).

Les trois spectacles internationaux au menu seront donnés par Dee Ray and Dream Ladies, Gospel Life Rejoice et les kings des guitares Gipsy.

Sofien Safta se produira à l’ouverture et Ziara de Sami Lajmi est programmé pour la soirée de clôture. Ouled Jouini, Erkez HipHop et Mortadha sont également au programme.

Le président du Festival El Jem World Music, Badie Chaabane, a évoqué des difficultés financières en raison du budget limité.

Les financements alloués au festival de la part du ministère des Affaires culturelles et celui du Tourisme et de l’Artisanat sont insuffisants, a-t-il indiqué. A cela s’ajoute leur ” décaissement tardif, ce qui a affecté le déroulement de la programmation “, a encore dit Chaabane.

L’Association du tourisme culturel, du patrimoine et du développement (El Jem cultural tourism, heritage and development) qui organise le Festival, a annoncé que cette édition se tiendra en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Agences des Voyages et du Tourisme (FTAV).

Voici les dates des 8 spectacles au programme d’El Jem World Music festival :

Dimanche 20 août : Sofien Safta

Mardi 22 août : Dee Ray & Dream Ladies

Jeudi 24 août : Gospel life rejoice

Vendredi 25 août : Ouled Jouini

Samedi 26 août : Les kings des Guitares Gipsy

Lundi 28 août : Erkez HipHop

Mercredi 30 août : Mortadha

Samedi 02 septembre : Ziara de Sami Lajmi